Vai em dois anos e dois meses que na aldeia não há funerais. Ao contrário do habitual, das cento e poucas almas que lá vivem nenhuma se diz doente ou se queixa seja do que for, situação com o seu quê de irrealidade, pois os achaques, próprios, alheios, actuais ou não, sempre foram assunto favorito nas conversas.