No trato social, em família, com os amigos, no trabalho, a cada momento que lidamos com o semelhante somos obrigados a determinadas regras e a aceitar as inevitáveis diferenças de carácter e maneira de agir, caso contrário é quase certo que, como diz o Faustino dos táxis, “a engrenagem gripa”, e demora a que a situação se recomponha.