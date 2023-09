Se soubesses, se pudesses

Umas vezes por aborrecimento ou cansaço, noutras porque a paciência se esgota, ou então é a cortesia que perde a elasticidade, sobram ocasiões em que, durante uma conversa, a teimosia com que o interlocutor exige atenção leva a uma quase hipnose. Exceptuando o Silva, que é abrutalhado, de repente levanta-se e nem se despede, nós, mais cordatos, aguentamos as preleções do Cardoso, tanto por amizade, como por sabê-lo adoentado, mas também porque estar connosco o alivia do jugo doméstico que Mafalda aperta quanto pode.









