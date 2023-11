Terra de judeus

A cena do outro passeio e apressa-se ao atravessar, mas a cordialidade é fingida, no aperto de mão exagera a força, e o sorriso há muito lho conheço, pois quase sempre acompanha um pedido de opinião, as mais vezes subentendendo que nos encontramos no mesmo lado da trincheira.



Faz um ano que o não via, mas francamente confesso que não lhe senti a falta, talvez por ter sido dos colegas que, fosse qual fosse a moda, política, social, do desleixo na roupa ou outra, logo a adoptavam com fanatismo, certos e seguros da obrigação de segui-la, dando assim não uma, mas sortidas provas do seu vanguardismo e pertença ao rebanho.









