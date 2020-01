Trono de rei e senhor

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A recordação vem sem ser chamada, há ocasiões em que se sente como quando era miúda e ia ao cinema para ver os filmes - ela ainda diz "as fitas" – que não eram tão bonitos como agora, mas por qualquer razão lhe pareciam mais verdadeiros. Devagarinho iam-se apagando as luzes, ficava tudo às escuras e de repente tornava-se personagem, era ela quem vivia aquilo, sentia-se desnorteada quando a história chegava ao fim e as luzes ... < br />