Para quem o recheio da carteira não é problema, são sem conta as formas de passar o tempo e uma só a dificuldade: a da escolha. Que essa tem o que se lhe diga, não é qualquer um que do pé para a mão decide se vai de férias ao Algarve, finalmente realiza a visita aos Açores, escolhe Nova Iorque, as Antilhas ou, já cansado da própria indecisão, descobre-se em meados de Junho num hotel da Corunha, a gozar sete dias de frio, chuva e nevoeiro.









