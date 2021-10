Tudo são sinais

É questão de feitio, nada a ver com estudos ou inteligência, há os que não acreditam em nada coisa nenhuma, enquanto outros, seja ele a borra do café, o voo dos pombos, a matrícula do autocarro, em tudo descobrem prenúncios e avisos.Se vêem um manco mudam de passeio, nos dias treze andam com uma figa no bolso das calças, entram sempre com o pé direito, e não lhes digam que são taradinhos, deviam envergonhar-se da maluquice, pois se os há que não se importam que se riam deles, outros não o dirão de caras, até são capazes de fingir que sorriem, mas levam a mal.