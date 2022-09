Falarmos dos outros é, por vezes, um modo esquivo de falarmos de nós próprios, diminuindo assim o perigo de, como diz o Basílio Pontes, ficarmos de careca à mostra ou se nos vejam os "pordentros", vocábulo que os dicionários ignoram, mas a sua avó materna usava, umas vezes para descrever as entranhas dos frangos que ia cozinhar, aludindo noutras a raivas mais fundas, as que além dos apertos no peito nos mexem com as entranhas e causam azedia.









