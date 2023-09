Quem me dera voltar ao tempo das certezas, dos sonhos e esperanças, aqueles dias que amanheciam com promessas que às vezes se realizavam. Mas dizer isto, sei-o por demais, é apenas a prova dos nove de que, traga ela o que trouxer, alcancei a fase de aceitação do dia-a-dia.No tempo que aí vem haverá mudanças radicais, invenções de pasmar, formas inesperadas de submissão, viagens a Marte.









