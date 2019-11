Viva o Feng shui

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Digam-me lá com que cara se ouve um amigo como o Pina jurar a pés juntos que há meses, quase sem falha às sextas de madrugada, acordava sobressaltado e, o tempo de um relâmpago, noutras ocasiões dois ou três segundos, via surgir junto do guarda-fatos um vulto que no aspecto tinha qualquer coisa do traje dos pauliteiros de Miranda ou dos evzones, aqueles soldados gregos que vestem saias, parecia encará-lo como se lhe quisesse falar, deslizava para ... < br />