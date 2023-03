Pode-se dizer, sem exagero, que vivemos tempos destrambelhados, cada vez mais o que parece não é, para depois voltar a ser, assim a modo de que tanto vale a verdade como o seu contrário.



Pelo menos essas são as conclusões do Abílio S. Martinez, amigo de longa data e cavalheiro à antiga, que não somente se distingue pela cortesia do trato, mas também pelo gosto que toma de ser contra, mesmo quando a conversa não se presta a discordâncias.









Ver comentários