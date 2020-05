Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

André Ventura defendeu um confinamento específico para os ciganos. O deputado desfia estultices mas, realmente, ambicionar um enclave para a etnia mais guetizada de Portugal é pior que levar areia para o deserto. As suas contradições perversas já se empilham: prometeu exclusividade mas é remunerado noutras duas atividades; antes da Covid-19 queria a implosão do SNS (agora nem pio); num país com grave promiscuidade público/privado,...