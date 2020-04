Clap, clap

Tornou-se numa banalidade concluir que 'depende do ponto de vista'. Mas não é fácil aceder a uma perspectiva diferente. A maior parte das pessoas ignora os factos que contrariam o seu próprio olhar. Algumas experiências recentes revelam que espectadores dum debate político desprezam a informação que contraria as suas posições. E as áreas cerebrais onde se processa a razão podem permanecer inactivas.