Estocolmo português

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Portugal é o terceiro país da UE que mais desvia dinheiro para offshores. E o número de milionários no nosso país aumentará 49% até 2024, um crescimento só superado por três nações (e que nem significa mais riqueza - há apenas uma enorme subida do valor do imobiliário).Se já sabíamos que são salários e pensões que cobrem 90% da receita de IRS, não sobram ... < br />