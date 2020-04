Mapa do tesouro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Várias empresas cotadas, incluindo EDP e Galp, vão pagar os dividendos relativos a 2019, tal como sucedeu com os bancos durante a crise de 2008. Esta obscenidade cairá no meio da pior crise da economia mundial desde os anos 30, quando Portugal vai sofrer uma contração do PIB de 8%. Ou mais. Ou seja, famílias, trabalhadores, micro e pequenos empresários a perder tudo- ou quase tudo- e outros a distribuir lucros. Querem melhor receita para a revolta ...