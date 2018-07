Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mareados

Na esteira do neo-feminismo do século XXI e de movimentos como o MeToo, surge o ‘Ocean’s 8’, um spin-off da saga que marcou o início do milénio com a sua hiper-estilização da banditagem.

Por Joana Amaral Dias | 00:30