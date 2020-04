Outra guerra

Aproveitando as declarações do procurador-geral da República e a demissão do ‘seu’ administrador da PT, o primeiro-ministro fez uma declaração, tentando encerrar o caso. E atenuar novas revelações. Não conseguiu. Até porque, sobre o nervo sensível de todo este enredo, o seu conhecimento prévio dos negócios da PT com a TVI, ficámos exactamente na mesma. Sócrates só sabe que nada sabe.