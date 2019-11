Pedra filosofal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se há tema repugnante para arma de arremesso político é crianças com cancro. Pior é impossível. Sucede que a quimioterapia pediátrica do Hospital de S. João transformou-se num argumento partidário, em propaganda eleitoral, disputa parlamentar, em tudo menos no que interessa: ter uma ala onde menores com doença oncológica sejam devidamente tratados. Ponto final.Mas mais de dez anos depois, a obra ainda nã... < br />