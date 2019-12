Salgado cooperativo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A mulher do presidente do Crédito Agrícola recebia dois mil euros por mês para dar "estabilidade emocional" ao marido. Ou seja, neste grupo cooperativo houve um Conselho Geral que aceitou pagar uma mesada à esposa do CEO para a recompensar pelo desvelo matrimonial.A remuneração foi, entretanto, suspensa, mas Licínio Pina foi reconduzido para novo mandato com ‘luz verde’ do Banco de Portugal.< br />