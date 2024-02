O Conselho de Disciplina da FPF acaba de ilibar o Benfica no aliciamento a jogadores feito por César Boaventura. Já a justiça civil, que condenou o empresário a três anos e quatro meses de pena de prisão suspensa, tinha descartado qualquer responsabilidade do clube, que nem foi acusado. Mas ficou provado que Boaventura tinha uma relação próxima com Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica.









Ver comentários