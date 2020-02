Forças de bloqueio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

OCDS serviu de reboque para o carro socialista no Orçamento. Porque houve troca de favores? Certo: para afundar a baixa do IVA da electricidade, o CDS obteve ganhos no IMI.Mas o ponto principal é estratégico, não contabilístico: a nova direcção do Caldas, olhando para os comportamentos da anterior, não deseja ser uma oposição feroz ao PS. Melhor imitar o PSD e esperar pacientemente que as migalhas possam cair da mesa ... < br />