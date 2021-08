Os Jogos Olímpicos não têm corrido bem para a nossa extrema-esquerda. Jorge Fonseca, no judo, inaugurou as hostilidades. ‘Ouve lá, ó preto, vais superar o cancro e serás o maior.’ Assim falou o dr. Passarinho – e o Jorge, agora com o bronze, sonha com o ouro em Paris.Seguiu-se Patrícia Mamona: prata no triplo salto e um agradecimento sentido à nação que a apoiou. ‘Somos pequenos mas somos grandes’, afirmou a vice-campeã olímpica, sem prestar vassalagem à indústria do ressentimento.