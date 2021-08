A rapaziada está de volta. Falo dos talibã, que querem chegar a Cabul e, quem sabe, controlar o país inteiro no próximo dia 11 de Setembro.Seria uma ironia macabra: há vinte anos, quando as Torres Gémeas caíram, os talibã também não ficaram de pé. Os que sobreviveram misturaram-se com a população pashtun – ou, em alternativa, foram passar umas férias merecidas ao Paquistão.