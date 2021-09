António Costa não tem sossego e, na campanha autárquica, está dois níveis acima da sua ferocidade habitual. Porquê? Em Matosinhos, onde declarou guerra à refinaria da Galp, a vitória do PS não está em causa. E, no país, perder uma dúzia de câmaras não é o fim do mundo: o excelente resultado de 2017 compensa estes prejuízos.