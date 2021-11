Rui Rio venceu as eleições internas do PSD. Embora seja mais correcto afirmar que Rio ganhou metade do PSD; a outra metade terá de fazer uma escolha: aderir ao ‘voto útil’ (contra o PS) ou votar mais à direita (contra este PSD).Ninguém sabe qual será a decisão, sobretudo quando o ‘voto útil’ significa um qualquer entendimento com António Costa.