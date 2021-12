Provocou algum incómodo no PS ‘histórico’ a exclusão de Francisco Assis da lista de candidatos a deputado. Entendo: se existe vida pensante naquele partido, ela encontra-se em Assis. Mas esta exclusão tem uma leitura política que vai para além do óbvio. Sim, superficialmente, Costa ainda não perdoou as críticas de Assis à ‘geringonça’.