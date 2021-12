Festejar os 50 anos do 25 de Abril com pompa e circunstância? Aplaudi, na esperança de que os promotores da coisa viessem da sociedade civil – e não dos partidos ou do passado. Sobretudo quando esse passado ainda não passou, como dizia um escritor célebre.Enganei-me: a ‘estrutura de missão’, com as suas comissões e conselhos disto e daquilo, dava preferência à militância partidária e aos protagonistas da história, o que seria sempre um convite para o sectarismo e para o caos.