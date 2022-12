O PS não gosta deste António Costa ‘arrogante’ e ‘deslumbrado’ com a maioria absoluta. Eu, apesar da quadra festiva, já não acredito no Pai Natal. Para começar, não é o PS que não gosta; é a esquerda do PS, encavalitada em Pedro Nuno Santos, que aproveitou o momento para ajustar contas passadas - e fazer contas futuras.









