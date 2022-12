Pedidos básicos

Pobres finlandeses. Estão com 3 horas de sol por dia, temperaturas nos 20 graus negativos. E, no entanto, quando lemos os inquéritos da praxe promovidos pela ONU, são o povo mais feliz do mundo – pelo quinto ano consecutivo. Aqui há gato. Ou renas, muitas renas, para fazer sopas, boas sopas.



Mas depois, quando por cá andamos, descobrimos sem esforço o segredo da felicidade: é ter um país funcional, onde os serviços públicos são excelentes, a saúde é robusta até à velhice, a corrupção não é uma chaga política e a confiança entre os cidadãos é elevada.









