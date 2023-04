António Costa não percebeu a mensagem dos eleitores em 2022. Eu traduzo: ‘António, depois de seis anos a aturar malucos, vai sozinho e governa com sensatez.’ O António, espantado com a oferta, avançou; mas, contra todas as expectativas, desertou o ‘centro’ (que lhe ofereceu a vitória) e guinou para a esquerda (de que o ‘centro’ se queria livrar).









