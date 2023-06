António Costa critica o Chega dentro de portas. António Costa é bastante compreensivo com Viktor Orbán fora de portas. E daí? Dentro de portas, as críticas ao Chega têm como único propósito insuflar o monstro, tornando mais difícil um futuro governo PSD. Fora de portas, a proximidade com o governo húngaro é um investimento pessoal, para o caso de precisar do apoio de Orbán para um cargo europeu.









Ver comentários