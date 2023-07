Teoria e prática

Compreendo que o ministro da Saúde tenha de aplicar remendos no SNS. A importação de médicos estrangeiros cumpre esse propósito: já que os nativos se queixam das condições em que labutam, pode ser que os estrangeiros sejam mais dóceis e até gratos. Sobretudo se forem cubanos, ou seja, controlados pela ditadura de Havana e roubados por ela no fim do mês. A isto, o ministro da Saúde nada disse. Ou disse, só para desconversar: o Estado português paga; o que acontece depois não é com ele, disse Pizarro, ignorando as denúncias internacionais que recaem sobre estes esquemas.



É isto um ministro socialista de um governo socialista? Parece que sim. O socialismo sempre foi pródigo nestas farsas: os direitos humanos e as liberdades fundamentais, estimáveis em teoria, podem ser atropelados na prática ao sabor das conveniências políticas.

