Ainda me lembro dos risos alarves do governo. Acontecia quando alguém, olhando para a dureza dos números, falava em ‘cativações’. Uma coisa era orçamentar despesa. Outra, executá-la. Os serviços públicos estavam à míngua porque o dinheiro não chegava onde devia.



Agora, o ministro das Finanças veio dissipar o mistério: as ‘cativações’, que não existiam, afinal vão deixar de existir.









