Agosto é um tédio. Marcelo Rebelo de Sousa, consciente do facto, resolveu arregaçar as mangas: instalou-se em Monte Gordo – bela praia, excelente água – e todos os dias envia notícias. A mais escaldante é o ‘pacote’ de habitação do governo, que terá amanhã o seu desfecho presidencial. Vem aí veto político?









