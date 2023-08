Donald Trump vai vencer a nomeação republicana para as presidenciais de 2024. Vencer a Casa Branca são outros quinhentos, mas eu não aposto o meu dinheiro na sanidade. Como explicou Bruno Maçães no seu excelente ‘History has Begun’ (ainda por traduzir entre nós), só é possível compreender os EUA de hoje se compreendermos Hollywood.









