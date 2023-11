É triste: anda meio mundo a falar do ‘parágrafo assassino’ da PGR - e o ‘Expresso’ informa-nos que António Costa começou a pensar na demissão antes do parágrafo aparecer. O que, aliás, só mostra que Costa tem mais juízo do que os seus escudeiros: como continuar em funções quando a sua residência oficial abrigava milhares de euros entre livros e o ‘melhor amigo’ lá reunia com empresários para discutir negócios?









