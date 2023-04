Quando havia mais sanidade na política, ter um ex-presidente americano acusado formalmente de ocultar subornos para silenciar uma actriz de filmes pornográficos seria a morte do artista.



Mas a sanidade não abunda e, tratando-se de Donald Trump, já sabemos que o artista é um bom artista: nos próximos tempos, teremos uma telenovela onde ele, no papel de vítima, lutará contra um sistema judicial corrupto a mando do poder político.









