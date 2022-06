Anda o país preocupado com a crise do SNS quando a solução, pelos vistos, está em nós. Adoecer em Agosto? É uma péssima ideia, afirmou a Directora-Geral da Saúde, que desaconselha vivamente doenças, acidentes e o fatídico Bacalhau à Brás em pleno veraneio.



O presidente da República, mais ousado, apelou ao ‘esforço’ dos portugueses para evitarem as maleitas.









