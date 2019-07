A receita mexicana

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em 2009, Manuela Ferreira Leite apresentou as suas 'listas' ao Parlamento. Um nome primava pela ausência: Pedro Passos Coelho. Ao excluí-lo, a dra. Ferreira Leite dava o passo que faltava para que Passos Coelho tomasse conta do partido logo a seguir.Rui Rio não aprendeu nada com a amiga. E lá vai coroando futuros candidatos à liderança com as suas limpezas cirúrgicas. Faz bem. Até porque o PSD vai precisar de vá...