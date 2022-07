Artistas na Festa do Avante? É-me indiferente. Como me seria indiferente ver os mesmos nomes na festa do Chega, ou até do Ergue-te.



Aliás, vou ainda mais longe: se todos os artistas que tocam no Avante fossem comunistas (não creio que sejam), continuaria a ser-me indiferente: se gostasse de os ouvir, provavelmente assistiria aos seus espectáculos fora da Quinta da Atalaia.









