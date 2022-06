Emmanuel Macron, que sempre gostou de pairar acima da plebe, vai ter agora que negociar com um parlamento que não controla. Em teoria, não seria grave. Aliás, seria bem mais saudável do que as práticas absolutistas que sempre definiram o ‘presidencialismo monárquico’ da Quinta República francesa.



Fatalmente, os resultados das legislativas desautorizam qualquer optimismo.









