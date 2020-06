Cabeças perigosas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Aconteceu esta semana: André Silva, deputado do PAN, resolveu partilhar com o país o seu estado de espírito. O zelote estava feliz. Tudo porque o Campo Pequeno tinha proporcionado uma visão maravilhosa: "lá dentro, cultura; cá fora, artistas tauromáquicos algemados". Eis a mensagem: se ele pudesse e mandasse, o pessoal das touradas seria preso de imediato. Como não pode nem manda, fica o sonho. Até um dia.As palavras do nosso ...