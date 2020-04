Gaiola aberta

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Filme recorrente: estou na varanda, a meditar sobre o mundo. As ruas estão desertas. Ou quase: a população acima dos 60 anda de um lado para o outro. Eu, na casa dos 40, sem maleitas significativas no corpo (deixemos a mente de lado), estou confinado para proteger os velhos (a começar pelos meus). Mas eles lá andam, sem dar contas ao vigário. Um deles, aliás, já me cumprimenta com um sorriso jocoso, divertido por me ver na gaiola. Retribuo.