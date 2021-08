Mundo infantil

No mundo dos adultos, a decisão de fumar ou não fumar devia ser uma escolha individual. De igual forma, aceitar ou não aceitar uma clientela fumadora seria prerrogativa exclusiva dos proprietários de restaurantes, bares ou discotecas. Quem não gostasse do ambiente que rumasse para outras paragens.O mundo, hoje, é das crianças. O que permite ao Estado, na figura de ‘baby-sitter’ eterno, determinar como devemos viver e até morrer. É isso que explica a intenção de abolir o tabaco de bares e restaurantes, exceto em espaços generosos e com mil e uma adaptações.