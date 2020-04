Napalm pela manhã

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Podemos discutir, uma a uma, as novas medidas do estado de emergência. Elas resumem-se em duas palavras: Espanha e Itália. Ou, em números, 14 mil mortos.Compreensivelmente, Marcelo e Costa não querem seguir o mesmo caminho. O que significa que, na ausência de uma vacina ou de um tratamento eficaz contra a doença, não há alternativa ao confinamento. O governo, por via das dúvidas, está a usar napalm logo pela manhã...