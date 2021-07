O nariz de Rui Rio

Rui Rio não existe como líder da oposição. Mas, em matéria humorística, vejo aqui uma carreira. Em entrevista ao ‘Expresso’, o presidente do PSD faz lembrar um vídeo dos Monty Python. É aquele em que dois cavaleiros lutam com espadas – e um deles vai perdendo um braço, depois o outro, e ainda uma perna, e depois a outra. Finalmente reduzido ao tronco, ele persiste em continuar a luta – com os dentes. Rio é esse cavaleiro. Em três anos e meio, deixou que o PSD fosse desmembrado – pelo PS, pelo Chega e pelo abandono do seu eleitorado tradicional. Mas a dois meses das autárquicas, que prometem nova derrota, e a seis de novas eleições no partido, onde a liderança será discutida, ele garante que ainda tem a dentadura disponível para ferrar o dr. António Costa.Se o PSD acredita nisto, ainda veremos este cavaleiro sem dentes – mas a prometer lutas heróicas com a ponta do nariz.