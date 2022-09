Com as tropas ucranianas a avançarem, será que Putin começa a olhar para armas nucleares ‘tácticas’ com outros olhos? Os especialistas garantem que não: o homem não é louco e, além disso, não está disposto a alienar até os seus parceiros asiáticos. Como estes especialistas são os mesmos que nos diziam que a Rússia jamais invadiria a Ucrânia, confesso que não estou descansado.









