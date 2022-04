André Ventura está como quer no parlamento. Em 2019, quando fazia os seus números solitários, a plateia reagia com silêncio ou eventuais pateadas. Só Ferro Rodrigues, sempre a despropósito, alçava o personagem a patamares solenes de notoriedade.



Em 2022, o triunfo é total. Para começar, tem a sua claque – e, com ela, a grande novidade do momento: aplausos.









