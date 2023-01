Ainda me lembro quando o dr. António Costa desprezava os ‘casos e casinhos’. Infelizmente, as sondagens não perdoam e o primeiro-ministro, que já se vê praticamente empatado com o PSD nas intenções de voto (lembrar a Intercampus da semana passada), passou a valorizar mais a torneira generosa do PS, que todos os dias nos inunda com mais um suspeito lá de casa.









Ver comentários