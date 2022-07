Nunca tive um "bloqueio de escritor". Pelo contrário: como aquela personagem interpretada por Michael Douglas no filme de Curtis Hanson (‘Wonderboys – Prodígios’), as minhas crises são mais verborrágicas do que silenciosas.



Mas o fantasma está lá: o dia em que as palavras me faltam, como se a minha própria língua fosse um idioma estranho e inacessível.









